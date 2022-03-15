Аналитики составили рейтинг самых аварийных дорог в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) признана самой аварийной. В 2021 году на нее пришлось 2,32% от всех аварий, выяснили аналитики "АльфаСтрахования".

Как сообщает газета "Известия", повышенная аварийность на МКАД связана с высокой концентрацией грузового и легкового транспорта.

Также аварийными были признаны Варшавское, Дмитровское и Каширское шоссе. В прошлом году на них пришлось 0,74, 0,48 и 0,46% ДТП соответственно. В рейтинг также вошли Ленинский проспект (0,41%), шоссе Энтузиастов (0,39%) и Ленинградское шоссе (0,37%).

Меньше всего аварий в прошлом году пришлось на Алтуфьевское шоссе (0,28%), проспект Вернадского (0,22%), а также Ярославское шоссе (0,20%).

Ранее ГИБДД назвала самые частые нарушения, которые были зафиксированы камерами в Москве с начала 2022 года. На первом месте оказалось несоблюдение требований знаков и разметки. Вторым по частоте стало превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

