Названы имена женщин, чаще всего попадающих в аварии в России

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Россиянки по имени Дарья чаще всего попадают в аварии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании "АльфаСтрахование".
Так, на женщин-водителей с именем Дарья за последние три года пришлось порядка 7,2% от всех страховых случаев с участием представительниц женского пола. Второе место в антирейтинге досталось Ксениям и Анастасиям: на них приходится 6,9 и 6,7% ДТП соответственно.
Также в десятку "аварийных" имен вошли Виктория (6,2% аварий), Татьяна (5,9%), Мария, Евгения, Елена, Александра и Анна.
Ранее аналогичное исследование провели с мужскими именами. Так, выяснилось, что чаще всего в аварии в России попадают Русланы – на них приходится 6,9% страховых случаев. За ними идут мужчины с именами Владислав, Илья и Артем.
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