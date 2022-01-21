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Москва 24

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Общество

11:37

Стало известно, из каких профессий водители приходят работать в такси в России

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для более чем половины российских таксистов (64%) эта работа является основным источником заработка. Такие результаты получил сервис городской мобильности "Ситимобил" после опроса 5 345 водителей-партнеров из разных регионов страны. Данные исследования имеются в распоряжении "Газеты.ру".

В то же время 34% водителей сообщили, что лишь подрабатывают в такси. Еще 2% отметили, что такая работа приносит им дополнительный доход на время учебы.

В столичном регионе работа в такси – основной источник дохода для 73% водителей. Это превышает средние показатели по России.

Обычно в такси устраиваются те, кто ранее трудился в сфере транспорта и перевозок (21%). Такое же количество водителей ранее работали в сферах торговли, связи и телекоммуникаций.

При этом 14% пришли из строительной отрасли. По словам 11% респондентов, ранее у них был свой бизнес. 6% опрошенных в прошлом были трудоустроены в промышленном секторе, а 3% – в общепите. Еще 3% были наемными менеджерами.

2% заявили, что раньше занимались юриспруденцией, инженерией и финансовым учетом. 1% водителей такси до этого трудились в образовании, информационных услугах, здравоохранении, рекламе и PR, гостиничном бизнесе. Из науки, бухгалтерского учета, охраны и консалтинга в такси пришли менее 1% респондентов.

Как правило, водителями становятся люди, в прошлом не занимавшие высоких должностей. Так, 54% респондентов признались, что в прошлом были рядовыми сотрудниками. 41% опрошенных занимали руководящие должности или были предпринимателями. 5% респондентов пришли работать в такси после выхода на пенсию.

Среди причин, подтолкнувших к трудоустройству в новой сфере, люди называли сокращение на основном месте работы, потерю бизнеса, смену места жительства, а также возможность зарабатывать в свободное время. Сказать, что работают в такси по призванию, смогли лишь 18% частников исследования.

Ранее столичный Дептранс рассказал о программе по запуску беспилотного такси в Москве. Там подчеркнули, что точные сроки запуска сервиса станут известны только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.

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