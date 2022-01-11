Дептранс рассказал о программе по запуску беспилотного такси в Москве

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Программа запуска беспилотного такси в столице находится на финальной стадии согласования, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
При этом соответствующее постановление еще не принято. Точные сроки запуска сервиса станут известны только после согласования необходимого регулирования на федеральном уровне.
В пресс-службе НТИ "Автонет" подтвердили, что беспилотное такси в России запустят в 2022 году. В настоящее время правительство дорабатывает текст программы экспериментального правового режима.
Ранее сообщалось, что беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале.
В целом ожидается, что первые беспилотные такси будут ограничены 18 улицами в столице, территорией Сколкова, а также Иннополисом и центром "Сириус" в Краснодарском крае.
Москвичи пожаловались на рост цен на поездки в такси
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