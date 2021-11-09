Названа предварительная стоимость поездки на аэротакси в Москве

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Фото: YouTube/HOVER OFFICIAL
Стоимость поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за километр, рассказал гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.
По его словам, изначально предполагалось, что полет на аэротакси обойдется в десять раз дешевле, однако из-за инфляции пришлось пересмотреть бизнес-модель и поднять стоимость. В нее закладывается цена на электричество, аренду площадок, техобслуживание и другие факторы.
"Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут", – приводит слова Атаманова ТАСС.
В кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35" он также сообщил, что компания Hover планирует начать полеты над Москвой в 2023–2025 годах.
Кроме того, по словам Атаманова, к 2025 году планируется запустить промышленное производство аэротакси в Москве, Казани, Уфе и Красноярске, а к 2030 году Hover рассчитывает организовать сборку за рубежом.
Ранее руководитель рабочей группы Аэронет НТИ Сергей Жуков предположил, что на разработку систем беспилотных аэротакси и грузоперевозок понадобится от 3 до 5 лет. По мнению эксперта, для достижения данной цели необходимо решить несколько блоков задач: создание нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечение законодательства и развитие рынка.
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