Летающее такси могут начать тестировать на безопасных маршрутах в 2025 году

15:50
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Первый этап внедрения беспилотного аэротакси в городские условия может начаться в 2025 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя стартапа "Ховер" Александра Атаманова.
"По прогнозам экспертов со всего мира, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год, мы целимся примерно в эту же дату", – рассказал Атаманов.
Он подчеркнул, что на первом этапе реализации программы будут осуществлены безопасные маршруты, которые пройдут над промзонами, реками и путепроводами. По его словам, перед работой дронов необходимо разработать законодательные нормы эксплуатации транспортного средства.
Старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каема, в свою очередь, подчеркнул, что для того, чтобы беспилотные такси стали доступны для жителей города, понадобится не менее 10 лет.
"Для ежедневного пользования (подготовительные работы) займут лет 10. Потому что это и перестройка инфраструктуры города, так как на данный момент узкое место – это батарея на 30 минут. Это значит, что в конце маршрута должна быть точка зарядки, и сеть зарядок необходима по всей Москве, чтобы свободно пользоваться услугой", – отметил Каем.
Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития рассказали, что в столице начались испытания дрона-такси, который, как предполагается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 километров.
Как уточняется, беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, взлетать на высоту 150 метров и приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Грузоподъемность дрона составляет 300 килограммов, он рассчитан на двоих пассажиров.
В Москве испытывают беспилотное летающее такси
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: