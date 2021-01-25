Летающее такси могут начать тестировать на безопасных маршрутах в 2025 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Первый этап внедрения беспилотного аэротакси в городские условия может начаться в 2025 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя стартапа "Ховер" Александра Атаманова.

"По прогнозам экспертов со всего мира, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год, мы целимся примерно в эту же дату", – рассказал Атаманов.

Он подчеркнул, что на первом этапе реализации программы будут осуществлены безопасные маршруты, которые пройдут над промзонами, реками и путепроводами. По его словам, перед работой дронов необходимо разработать законодательные нормы эксплуатации транспортного средства.

Старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каема, в свою очередь, подчеркнул, что для того, чтобы беспилотные такси стали доступны для жителей города, понадобится не менее 10 лет.

"Для ежедневного пользования (подготовительные работы) займут лет 10. Потому что это и перестройка инфраструктуры города, так как на данный момент узкое место – это батарея на 30 минут. Это значит, что в конце маршрута должна быть точка зарядки, и сеть зарядок необходима по всей Москве, чтобы свободно пользоваться услугой", – отметил Каем.

Ранее в департаменте предпринимательства и инновационного развития рассказали, что в столице начались испытания дрона-такси, который, как предполагается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 километров.

Как уточняется, беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, взлетать на высоту 150 метров и приземляться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Грузоподъемность дрона составляет 300 килограммов, он рассчитан на двоих пассажиров.

