Разработка систем беспилотных аэротакси в России займет 3-5 лет – эксперт

08:17
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
На разработку систем беспилотных аэротакси и грузоперевозок понадобится от 3 до 5 лет, считает руководитель рабочей группы Аэронет НТИ Сергей Жуков.
"Перевозка грузов от 200 килограммов и выше на расстояния 200 и более километров, с укороченным или вертикальным взлетом и посадкой, с лучшей экономичностью, чем у вертолетов – настоящий вызов", – приводит РИА Новости слова эксперта.
Жуков отметил, что для достижения данной цели необходимо решить несколько блоков задач: создание нового поколения беспилотных систем, новых технологий, обеспечение законодательства и развитие рынка.
По словам специалиста, в стране необходимо снимать барьеры, касающиеся разработок и производства беспилотных авиасистем, в части законодательства. А компаниям, считает Жуков, нужно помогать находить инвесторов, налаживать сервисное обслуживание, создавать инновационные технологии.
При этом эксперт подчеркивает децентрализацию в решении данных вопросов.
"Принципиальные вопросы решаются в дорожной карте Аэронет, в межведомственной комплексной целевой программе Минпромторга России, в концепции интеграции БАС (беспилотных авиационных систем) в воздушное пространство, а также в концепции развития БАС двойного назначения, который подготовил НИИ Жуковского, и некоторыми другими документами", – прокомментировал Жуков.
Ранее сообщалось, что первый этап внедрения беспилотного аэротакси в городские условия может начаться в 2025 году. На первом этапе реализации программы будут осуществлены безопасные маршруты, которые пройдут над промзонами, реками и путепроводами.
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