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Москва 24

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общество

17:30

Русланы чаще других мужчин попадают в аварии на российских дорогах – исследование

обществоДТП

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчины с именами Руслан, Владислав и Илья чаще других попадают в аварии на российских дорогах. Об этом говорится в пресс-релизе "АльфаСтрахования", сообщает газета "Известия".

Согласно анализу страховых случаев компании с клиентами по ОСАГО за последние три года, чаще всего (6,9%) аварии на дорогах России происходили с участием Русланов. В 6,8% случаях в ДТП попадали Владиславы. Далее с 6,6% расположились Ильи и Артемы, а в 6% – Антоны.

В топ-10 также вошли имена Максим (5,9%), Роман (5,7%), Павел (5,1%). Далее с 5% идут Евгений и Виталий.

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