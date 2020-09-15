Названы самые угоняемые в РФ автомобили

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Автомобиль Toyota RAV4 признан самым угоняемым в РФ по итогам весны и лета 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе "АльфаСтрахования", сообщает газета "Известия".

Согласно данным компании, на долю внедорожника приходится 14% от всех угнанных автомобилей за указанный период. Второе место занимает Toyota Camry – 13%.

Далее с 5% расположились Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage. В топ-10 также вошли Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).

По данным аналитического агентства "Автостат", Kia Rio сохранила звание самой популярной иномарки в России по итогам первой половины 2020 года. Свой выбор на этом автомобиле остановили 36,1 тысячи водителей.

Кроссовер Hyundai Creta выбрали 29,5 тысячи покупателей. В рейтинге среди самых популярных иномарок также оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Toyota RAV4.