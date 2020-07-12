Kia Rio возглавила рейтинг самых популярных в России иномарок

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Корейская Kia Rio сохранила звание самой популярной иномарки в России по итогам первой половины 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "Автостат".
Согласно данным аналитиков, свой выбор на Kia Rio остановили 36,1 тысячи водителей. Кроссовер Hyundai Creta выбрали 29,5 тысячи покупателей. В рейтинге среди самых популярных иномарок также оказались Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Toyota RAV4.
Покупатели также часто свой выбор останавливали на Volkswagen Tiguan, седане Renault Logan, кроссовере Renault Duster, седане Toyota Camry и хэтчбеке Renault Sandero.
Всего за шесть месяцев 2020 года в России было реализовано свыше 490 тысяч новых иномарок (легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей). Это составляет 77% от общего объема российского авторынка.
Ранее машины Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta возглавили рейтинг самых популярных автомобилей в Москве. В первый месяц года москвичи приобрели 693 седана и хэтчбека Kia Rio, что на 7,3% больше показателя 2019 года. При это было реализовано 645 Hyundai Solaris. Показатель годичной давности был на 64,5% меньше.
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