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Москва 24

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Авто

03:09

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2020 году

город авто дороги транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самыми популярными автомобилями в Москве в январе стали модели корейских брендов. Как сообщает "Автостат", рейтинг возглавляют Kia Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

В первый месяц года москвичи приобрели 693 седана и хэтчбека Kia Rio, что на 7,3 процента больше показателя 2019 года. При это было реализовано 645 штук Hyundai Solaris. Показатель годичной давности был на 64,5 процента меньше.

В то же время за месяц в столице продали 543 кроссовера Hyundai Creta, что в свою очередь на 15,8 процента больше. Далее следует Nissan X-Trail (413; +27,5%), Toyota Camry (397; +12,1%), Nissan Qashqai (393; +66,5%) и Volkswagen Tiguan (371; +17,4%).

Лидер столичного автомобильного рынка в минувшем году – Volkswagen Polo – занял по итогам января только воьмое место с показателем 333 проданных седана – минус 43,9 процента.

Десятку замкнули Lada Vesta (317; +66%) и Skoda Octavia (316; -21%). Всего в январе в России было продано 102 тысячи 102 машины. Эта цифра на 1,8 процента больше 2019 года.

Ранее стало известно, что Kia Rio стала лидером по числу угонов. Также злоумышленники часто угоняют Kia Optima, Hyundai (Solaris, Sonata, Tucson), Toyota Camry и внедорожник Lexus LX.

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