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Происшествия

17:51

Автостраховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

происшествия криминал авто

Фото: depositphotos/Konstantinp

Лидером по числу угонов стали автомобили марки Kia Rio. Об этом свидетельствуют данные крупнейших участников рынка автострахования, сообщает РИА Новости.

Помимо марки Ria, злоумышленники часто угоняют другую машину от Kia – Optima. В топ-5 также включили две модели Hyundai (Solaris и Sonata), а также японскую Toyota Camry. Кроме того, повышенным интересом воров пользуются внедорожник Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

По информации экспертов, злоумышленники достаточно часто меняют приоритеты.

Ранее сообщалось, что, по данным страховой компании "Согласие", в России за 2019 год наиболее часто угоняли машины марки Toyota. Лидерами по этому показателю также стали Hyundai, Kia и Lexus.

Как рассказали в столичном управлении МВД, наиболее часто угонщики вскрывают дверные замки так называемой длинной рукой, специальным приспособлением. Часто используется и механический способ или подмена ключа.

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