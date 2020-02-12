Автостраховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

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Лидером по числу угонов стали автомобили марки Kia Rio. Об этом свидетельствуют данные крупнейших участников рынка автострахования, сообщает РИА Новости.

Помимо марки Ria, злоумышленники часто угоняют другую машину от Kia – Optima. В топ-5 также включили две модели Hyundai (Solaris и Sonata), а также японскую Toyota Camry. Кроме того, повышенным интересом воров пользуются внедорожник Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

По информации экспертов, злоумышленники достаточно часто меняют приоритеты.

Ранее сообщалось, что, по данным страховой компании "Согласие", в России за 2019 год наиболее часто угоняли машины марки Toyota. Лидерами по этому показателю также стали Hyundai, Kia и Lexus.

Как рассказали в столичном управлении МВД, наиболее часто угонщики вскрывают дверные замки так называемой длинной рукой, специальным приспособлением. Часто используется и механический способ или подмена ключа.

