Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

14:10

Названы самые угоняемые автомобили в России

транспорт авто

Фото: depositphotos/goglik83

Самой угоняемой машиной в 2019 году стала Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".

Так, машины Toyota привлекли злоумышленников в 22% случаев. Также в прошлом году спросом у угонщиков пользовались автомобили Hyundai, Kia и Lexus. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон. По информации МВД, у жилых домов чаще всего угоняют автомобили в ночное время, а у торговых центров – в дневное.

Наиболее распространенным способом угона автомобилей эксперты называют взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств. В 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей.

Ранее сообщалось, что самой продаваемой машиной по итогам 2019 года в Москве стала Volkswagen Polo. В минувшем году ее приобрели 13,5 тысячи москвичей.

На втором месяце разместилась машина Kia Rio (11,1 тысячи), Hyundai Solaris (8,1 тысячи) и Skoda Octavia (7,7 тысячи). В первую десятку также вошли Kia Optima, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Skoda Rapid.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика