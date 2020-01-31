Названы самые угоняемые автомобили в России

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Самой угоняемой машиной в 2019 году стала Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".

Так, машины Toyota привлекли злоумышленников в 22% случаев. Также в прошлом году спросом у угонщиков пользовались автомобили Hyundai, Kia и Lexus. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон. По информации МВД, у жилых домов чаще всего угоняют автомобили в ночное время, а у торговых центров – в дневное.

Наиболее распространенным способом угона автомобилей эксперты называют взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла, а также угон с использованием радиоэлектронных средств. В 2019 году зарегистрировано около 20 тысяч краж автомобилей.

Ранее сообщалось, что самой продаваемой машиной по итогам 2019 года в Москве стала Volkswagen Polo. В минувшем году ее приобрели 13,5 тысячи москвичей.

На втором месяце разместилась машина Kia Rio (11,1 тысячи), Hyundai Solaris (8,1 тысячи) и Skoda Octavia (7,7 тысячи). В первую десятку также вошли Kia Optima, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Skoda Rapid.

