Названы самые продаваемые машины в Москве по итогам 2019 года

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Самой продаваемой машиной по итогам 2019 года в Москве стала Volkswagen Polo. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Эксперты агентства подсчитали, что в минувшем году ее приобрели 13,5 тысячи москвичей. Такие показатели превышают на 12% результат 2018 года, отмечают специалисты.

На втором месяце разместилась машина Kia Rio. Обладателями данной марки автомобиля в прошлом году стали 11,1 тысячи горожан. Следом за ней идут Hyundai Solaris (8,1 тысячи) и Skoda Octavia (7,7 тысячи). В первую десятку также вошли Kia Optima, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Skoda Rapid.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 года самой угоняемой машиной стала Toyota. Японские машины угоняли 221 раз. Кроме того, особой "популярностью" у автоугонщиков пользовались Kia и Hyundai – автомобили этих марок похищали 156 и 140 раз соответственно. Российские автомобили закрепились на четвертом месте антирейтинга – хозяева ВАЗ недосчитались своих машин 85 раз.

В 2019 году автомобильные эксперты обратили внимание на снижение спроса на новые легковые автомобили. Так, к октябрю объем российского авторынка составил 1,4 миллиона автомобилей – на 2,4 процента меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, специалисты предупреждают о возможном росте цен на новые легковые и коммерческие автомобили. Предположительно, в 2020 году машины станут дороже на 5 процентов. Виной этому, говорят эксперты, станут инфляция и рост ставки утилизационного сбора.

