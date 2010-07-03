Названы самые угоняемые в столице автомобили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перечень самых угоняемых автомобилей в Москве за 10 месяцев 2019 года возглавили машины марки Toyota. Об этом сообщил портал "Автоновости дня" со ссылкой на данные Московской прокуратуры.

Японские машины угоняли 221 раз. Кроме того, особой "популярностью" у автоугонщиков пользовались KIA и Hyundai – автомобили этих марок похищали 156 и 140 раз соответственно. Российские автомобили закрепились на четвертом месте анти-рейтинга – хозяева ВАЗ недосчитались своих машин 85 раз.

В Московской прокуратуре не уточнили, сколько автомобилей удалось найти благодаря оперативно-розыскным действиям.

За аналогичный период минувшего 2018 года статистика была иной. KIA все так же сохраняла за собой второе место, а вот первое и третье разделили Mercedes-Benz и ВАЗ соответственно.

Ранее ЦОДД и Госавтоинспекция (ГИБДД) объявили, что система контроля проезда всех транспортных средств распространиться на всю территорию федерального округа. Ожидается, что она поможет анализировать транспортный поток и бороться с угонами.

