Полиция со стрельбой задержала угонщика на МКАДе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате погони со стрельбой на 35-м километре МКАД полицейские задержали подозреваемого в краже машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Сотрудники полиции организовали преследование машины ВАЗ-2107 под управлением мужчины, подозреваемого в угоне. Они несколько раз потребовали от водителя остановиться, однако он попытался скрыться, протаранив несколько машин.

Тогда полицейские произвели несколько выстрелов, чтобы заставить предполагаемого угонщика выполнить требование. В результате машина была остановлена. Пострадавших нет. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее подмосковная полиция задержала подозреваемого в краже иномарки, в салоне которой находился трехлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Преступление было совершено вечером 5 октября в Павловском Посаде. От одного из домов в Игнатьевском проезде злоумышленник похитил автомобиль, на заднем сидении которого находился ребенок. Чуть позже женщина обнаружила на проселочной дороге девочку из похищенной машины.

