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Общество

08:43

За движением всех автомобилей в ЦФО будут следить

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система контроля проезда всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

На запуск системы, которая объединит 16 регионов и более пяти тысяч камер, потратят порядка 200 миллионов рублей. Внедрение проекта займет шесть месяцев. В настоящее время система действует только на территории Москвы и Подмосковья, благодаря ей власти могут "увидеть в онлайн-режиме все перемещения" зарегистрированных автомобилей в регионе.

В ЦОДД объяснили, что система позволит наладить взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать транспортный поток. Кроме того, сотрудники полиции смогут эффективнее бороться с угонами машин.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство будет нести солидарную ответственность за установленные на дорогах России камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.

По его словам, сейчас установкой камер занимаются местные власти и частные организации, что несет в себе "потенциальные риски". Ведомство уже разрабатывает рекомендации, в которых будут прописаны места для установки камер.

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