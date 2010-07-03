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Общество

12:47

В ГИБДД решили разделить ответственность за установку камер на дорогах

общество безопасность

Госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность за установленные на дорогах России камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас установкой камер занимаются местные власти и частные организации, что несет в себе "потенциальные риски". Ведомство уже разрабатывает рекомендации, в которых будут прописаны места для установки камер.

"Хочу подчеркнуть: камера должна появляться именно на обоснованном участке дороги. И поэтому сегодня Госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность с тем, кто установил камеру", – сказал Черников.

Законопроект об обязательном предупреждении о дорожных камерах предусматривает обязательную установку на дорогах знаков, предупреждающих о размещении стационарных и передвижных камер фото- и видеофиксации.

Ранее Михаил Черников заявил, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД.

Речь идет о камерах "Кордон.Про" М. Инструментальная погрешность измерения скорости составляет всего 1 километр в час, а рабочий диапазон фиксируемых скоростей составляет от 2 до 300 километров в час.

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