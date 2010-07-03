МВД раскрыло данные по угонам автомобилей в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С начала года в России зарегистрировали 9,5 тысячи случаев краж автомобилей. Это на 14,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Пик автомобильных краж в России традиционно приходится на октябрь, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

"Летом регистрация таких преступлений обычно снижается", – сообщили в полиции.

Хранение машины в гараже и во дворе частного дома не является серьезным препятствием для угонщиков. Гораздо выше риск, если автомобилист забывает в машине ключи.

"Преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, в дневное время у торговых центров", – указывают в МВД.

Преступники используют дубликаты ключей, разбивают боковые стекла, а также применяют специальные устройства для взлома.

В полиции отмечают, что главный способ обезопасить себя от кражи – установить охранную систему.

Ранее эксперты назвали марки самых угоняемых в России автомобилей. Чаще всего преступников привлекают Hyundai Solaris, Toyota Camry и KIA Sportage. Также среди самых популярных у автоугонщиков машин – Ford Focus, Mitsubishi Pajero и Nissan Terrano. Эти авто после угона разбирают на запчасти для ремонта такси и каршеринга.

