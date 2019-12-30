Автоэксперт назвал марки машин, которые могут уйти с нашего рынка в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал Москве 24 информацию о том, что некоторые автопроизводители могут уйти с российского автомобильного рынка. По его словам, самые востребованные производители машин не должны будут покинуть отечественный рынок.
"Я предполагаю, что вряд ли кто-то из них уйдет с российского рынка. Потому что он довольно емкий и привлекательный, он еще не насыщен. Кто хотел уйти, те уже ушли. Все ключевые игроки, которые есть, – Volkswagen, Reno, Nissan и Автоваз, – они все здесь останутся. И автомобили премиальных брендов, к примеру BMW, Mercedes, Audi, тоже останутся. Ford, например, ушел по глобальным причинам: это высокая цена, технически эта марка отставала", – считает специалист.
В заключение Субботин добавил, что у нас вполне хватает производителей автомобилей и их компонентов, а иностранные компании, пользуясь тем, что у нас лояльные законодательные положения, обеспечивают работой свои рынки и стремятся за счет этого поддерживать своих производителей там, где это выгодно.
Ранее стало известно, что некоторые автопроизводители могут уйти с российского автомобильного рынка. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр подчеркнул, что некоторые компании затягивают с локализацией производства, несмотря на меры по максимальному смягчению переходного периода. Он указал, что Volkswagen закупает для обивки салона рязанскую кожу, а некоторые производители до сих пор ввозят ее из-за рубежа.
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