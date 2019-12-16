Opel вернулся на российский рынок

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Компания PSA Peugeot Citroen возобновила продажи автомобилей Opel в России. Уже открыт предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life. Об этом сообщает ТАСС.

Первые автомобили Opel появились в продаже в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В 2020 году компания планирует расширить дилерскую сеть в два раза. Кроме того, в начале будущего года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro. Их производство наладят в Калуге.

Продажи Opel в России приостановились в марте 2015 года. Компания прекратила продажи новых автомобилей из-за сложной экономической ситуации и изменения курса валют.

Ранее эксперты отмечали, что на протяжении последних семи месяцев в России снижается спрос на новые легковые автомобили. На уровень спроса негативно влияет сокращение программ государственной поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также рост стоимости автомобилей при незначительном росте реальных доходов населения.

