Мантуров предупредил о возможном уходе некоторых автопроизводителей из России

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Некоторые автопроизводители могут уйти с российского автомобильного рынка. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что некоторые компании затягивают с локализацией производства, несмотря на меры по максимальному смягчению переходного периода. Он указал, что Volkswagen закупает для обивки салона рязанскую кожу, а некоторые производители до сих пор ввозят ее из-за рубежа.

Ранее глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев предупредил о возможном повышении цен на новые легковые и коммерческие автомобили в 2020 году. Повышение цен он связал с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Значительнее всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.

