Аналитик прокомментировал возвращение Opel на авторынок России

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Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев в разговоре с Москвой 24 оценил перспективы поставок автомобилей Opel в Россию. По мнению эксперта, перспективы хорошие, тем более что рынок освобождается.
"Они уходили в качестве производителей, но не уходили в качестве продавцов. Машины марки Opel достаточно популярные, но, возможно, у них было некоторое снижение продаж из-за того, что они перестали здесь собираться. Теперь ниша освобождается за счет ухода Ford", – объяснил Калачев.
"К сожалению, потребительский рынок в России не особо растет, потому что не особо растут доходы населения. Видимо, надо учесть, что, хотя Opel достаточно недорогая машина, это не элитный сегмент", – заключил Калачев.
Ранее стало известно, что компания PSA Peugeot Citroen возобновила продажи автомобилей Opel в России. Уже открыт предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.
Первые автомобили Opel появились в продаже в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде и в других. В 2020 году компания планирует расширить дилерскую сеть в два раза. Кроме того, в начале будущего года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro. Их производство наладят в Калуге.
Продажи Opel в России приостановились в марте 2015 года. Компания прекратила продажи новых автомобилей из-за сложной экономической ситуации и изменения курса валют.
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