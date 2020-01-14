Названы самые популярные автомобили в России

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Самой продаваемой машиной на российском рынке за 2019 год стала одна из моделей Lada. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Как выяснили эксперты, за прошлый год россияне приобрели свыше 135 тысяч автомобилей Lada Granta, что на 28 процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.

В тройку наиболее популярных средств передвижения аналитики включили Lada Vesta (111 тысяч 459 экземпляров) и Kia Rio (92 тысячи 475 машин). В рейтинге также отметили такие модели, как Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Renault Logan.

В 2019 году автомобильные эксперты обратили внимание на снижение спроса на новые легковые автомобили. Так, к октябрю объем российского авторынка составил 1,4 миллиона автомобилей – на 2,4 процента меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, специалисты предупреждают о возможном росте цен на новые легковые и коммерческие автомобили. Предположительно, в 2020 году машины станут дороже на 5 процентов. Виной этому, говорят эксперты, станут инфляция и рост ставки утилизационного сбора.

