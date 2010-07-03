Названы самые популярные марки автомобилей в России

Kia Rio является самой популярной иномаркой в России. В стране зарегистрировано 793,4 тысячи таких машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
На втором месте – Hyundai Solaris с показателем 766,2 тысячи автомобилей. Третье место занимает Ford Focus – 746,6 тысячи единиц.
В топ-10 самых распространенных иномарок также вошли Toyota Corolla (699,5 тысячи автомобилей), Renault Logan (687,9), Chevrolet Niva (625,5), Volkswagen Polo (490,1), Toyota Camry (439,7), Daewoo Nexia (421) и Toyota RAV4 (407,4).
Всего по состоянию на 1 июля в России насчитывалось 27,5 миллиона легковых автомобилей иностранных марок.
За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Наиболее активно цены на новые машины росли в конце 2014 года при резком падении рубля.
Ранее эксперты выяснили, что самыми популярными машинами среди россиян младше 35 лет являются автомобили семейства LADA Samara.
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