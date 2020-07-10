В Москве украли каршеринговый автомобиль с помощью фейкового аккаунта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве задержали мужчину, который угнал каршеринговый автомобиль, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о пропаже каршерингового автомобиля стоимостью 840 тысяч рублей.

На Сиреневом бульваре полицейские остановили автомобиль Kia Rio. Управлявший им мужчина не смог предъявить водительские права. Кроме того, оказалось, что он не является клиентом каршеринговой компании.

"Установлено, что подозреваемый воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в интернете, забронировал машину и совершил поездку. В настоящее время автомобиль возвращен организации", – сообщили в столичном управлении МВД РФ.

Мужчине выдали подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту угона.

Ранее в Москве мужчина угнал поливомоечную машину. Сообщалось, что он взял ключи из куртки своего коллеги и уехал на технике. На ближайшем повороте мужчина не справился с управлением и совершил ДТП.