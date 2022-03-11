ГИБДД назвала пять самых частых нарушений ПДД, зафиксированных камерами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
ГИБДД назвала пять самых частых нарушений, зафиксированных камерами в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
На первом месте по количеству совершенных с января нарушений правил дорожного движения оказалось несоблюдение требований знаков и разметки. Вторым по частоте стало превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Третье место занимает нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Следом по количеству правонарушений идет поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.
Замыкает пятерку "популярных" нарушений невыполнение требования ПДД заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом или разворотом.
В ГИБДД подчеркивают, что данные виды нарушений представляют опасность для участников дорожного движения и могут привести к столкновениям транспортных средств.
"Будьте внимательны за рулем, правильно оценивайте дорожную обстановку и не нарушайте ПДД. В случае если не успели вовремя занять правильное положение на проезжей части, лучше потратить время и повторить нужный маршрут", – призвали в столичной Госавтоинспекции.
Ранее ГИБДД назвала наиболее частые нарушения ПДД, совершаемые женщинами-водителями. Самым частым оказалось несоблюдение необходимой дистанции. Также с начала 2022 года женщины часто нарушали очередность проезда транспортных средств и игнорировали требования сигналов светофора. При этом, как отметили в ГИБДД, за два месяца женщины намного реже попадали в аварии, чем мужчины.
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