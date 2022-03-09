В ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП

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Фото: depositphotos/Voyagerix
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП. Об этом в своем телеграм-канале написал один из авторов проекта Ярослав Нилов.
В настоящее время за такое правонарушение водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток. Депутаты же предложили разграничить понятия "сокрытие" и "оставление" места ДТП.
"Жесткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьезными последствиями. Предлагаем называть это "скрытием", – отметил Нилов.
По его словам, "оставлением" необходимо называть ситуацию, когда водитель покинул место ДТП неумышленно, а ущерб от аварии незначительный. В этом случае депутаты предложили наказывать нарушителей штрафом или лишением прав до трех месяцев.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, устанавливающую их размеры в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости транспорта. По словам Крупника, подобная инициатива связана с тем, что в зависимости от тяжести и укомплектованности автомобиля может меняться степень последствий в случае ДТП.
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