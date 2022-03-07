В ГИБДД назвали самое частое нарушение женщин-водителей в Москве

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Самым частым нарушением среди женщин-водителей стало несоблюдение необходимой дистанции. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Также с начала 2022 года женщины часто нарушали очередность проезда транспортных средств и игнорировали требования сигналов светофора. При этом, как отметили в ГИБДД, за два месяца женщины намного реже попадали в аварии, чем мужчины.

Ранее в компании "АльфаСтрахование" сообщили, что россиянки по имени Дарья чаще всего попадают в аварии. На них за последние три года пришлось порядка 7,2% от всех страховых случаев с участием представительниц женского пола.

Второе место в антирейтинге досталось Ксениям и Анастасиям: на них приходится 6,9 и 6,7% ДТП соответственно. Также в десятку "аварийных" имен вошли Виктория (6,2% аварий), Татьяна (5,9%), Мария, Евгения, Елена, Александра и Анна.

