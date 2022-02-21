Адвокат объяснила, почему опасно оставлять номер телефона под стеклом машины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оставлять свой номер телефона под стеклом машины опасно, предупредила адвокат Елена Кудерко. В интервью агентству "Прайм" она пояснила, что в этом случае автомобилист рискует стать жертвой мошенников.
При оставленном номере телефона злоумышленникам становится известно много информации о человеке. В результате владельцу могут позвонить свидетели или потерпевшие от выдуманного ДТП, предлагающие выкупить машину, или мошенники под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов.
Кудерко отметила, что лучшей защитой от злоумышленников является бдительность.
"Не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", – подытожила адвокат.
Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что мошенники стали использовать все более технологичные способы кражи автомобилей.
Обезопасить машину от угона теперь не поможет и контроль со спутника, поскольку систему можно обмануть, запустив помеху на GSM-канале. В связи с этим специалист рекомендовал ориентироваться на статистику краж и подбирать продвинутые системы охраны для популярных у автоугонщиков моделей автомобилей.
"Жизнь в большом городе": угнанные авто
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