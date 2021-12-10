Автоэксперт предупредил россиян о штрафе за вождение на механике

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Россияне, обучавшиеся водить автомобиль на автомате, могут получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей за вождение на механике, сообщил автоэксперт Александр Шумский. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Обучение на механику и автомат – достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ" (автоматическая трансмиссия)", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в столице начали фиксировать нарушения с помощью новых дорожных камер, которые встроены в балку на крыше патрульных автомобилей, первые два устройства уже установлены на машинах Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Технология работает как в движении, так и в припаркованном состоянии. Сначала комплексы будут направлены на нарушение скоростного режима, а в дальнейшем они смогут распознавать езду по выделенным полосам и обочине, а также соблюдение правил парковки.

