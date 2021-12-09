Автоэксперт прокомментировал сообщение о дефиците автомобилей в РФ в 2022 году

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Информацию о сохранении дефицита автомобилей в российских дилерских центрах в первом квартале 2022 года прокомментировал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, пишет RT.
По его словам, пока покупателей нечем обрадовать, так как данная ситуация длится уже давно и действительно может сохраниться в следующем году.
"Более того, она сохранится не только в первом квартале 2022 года, но, скорее всего, и до середины года, а, может быть, и до конца будущего года", – полагает специалист.
Кадаков пояснил, что сейчас спрос на машины заметно превышает предложение, а в это время дилеры по отношению к покупателю ведут себя как полные хозяева положения.
"Они диктуют нам цены, навязывают необоснованное допоснащение, услуги, просто взвинчивают цены. И поэтому сегодня автомобили стоят дороже, чем вчера или позавчера, соответственно, в первом квартале 2022 года они будут дороже, во всяком случае не дешевле, чем сегодня", – добавил он.
По словам эксперта, данная ситуация коснулась автомобилей всех ценовых групп. Он считает, что цены не пойдут вниз даже при начавшейся стабилизации.
Ранее стало известно, что ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ожидает продолжения дефицита автомобилей в дилерских центрах в первом квартале 2022 года. Специалисты считают, что причиной может служить снижение объемов производства и поставок из-за мирового дефицита автоэлектроники.
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