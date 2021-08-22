В России вступил в силу закон, отменяющий обязательный техосмотр для получения ОСАГО

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В воскресенье, 22 августа, в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО.

По прежнему закону страховка регистрировалась только после проведения государственного техосмотра. Теперь для получения ОСАГО он станет необязательным.

Впрочем, обязанность автовладельцев проводить техосмотр транспортных средств сохранилась. За отсутствие техосмотра предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Как ранее отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, проработку данных изменений положительно восприняли ГИБДД, автостраховщики и Банк России. По их мнению, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром.