В РФ могут ужесточить правила прохождения техосмотра

Фото: ТАСС/Александр Кряжев

В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант".

Согласно документу, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист. Второй снимок делается уже после проверки. Его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.

Помимо этого, должно быть запрещено применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение. Файлы не должны подвергаться редактированию. Это кается изменений exif-данных, включающих дату, модель фотоаппарата, его разрешение и других сведений.

В Минтрансе объяснили эту меру ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Ранее стало известно, что сенаторы выступают за ужесточение правил для водителей. В частности, речь идет о сохранении механизма обязательного техосмотра. Кроме того, предлагается обязать водителей возить с собой диагностическую карту – при ее отсутствии последует штраф в размере 500 рублей.

