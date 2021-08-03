В РФ могут ужесточить правила прохождения техосмотра

Фото: ТАСС/Александр Кряжев
В России планируют ужесточить требования к фотографированию автотранспорта при прохождении техосмотра, сообщает "Коммерсант".
Согласно документу, на первом фото, которое делается перед началом проверки, машина должна быть видна спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост и лицом к камере должен стоять проверяющий специалист. Второй снимок делается уже после проверки. Его композиция такая же, только вид автомобиля сзади.
Помимо этого, должно быть запрещено применение каких-либо фотоэффектов, корректирующих изображение. Файлы не должны подвергаться редактированию. Это кается изменений exif-данных, включающих дату, модель фотоаппарата, его разрешение и других сведений.
В Минтрансе объяснили эту меру ростом числа случаев фальсификации фотографий и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.
Ранее стало известно, что сенаторы выступают за ужесточение правил для водителей. В частности, речь идет о сохранении механизма обязательного техосмотра. Кроме того, предлагается обязать водителей возить с собой диагностическую карту – при ее отсутствии последует штраф в размере 500 рублей.
В России может появиться новый штраф за проезд на машине, не прошедшей ТО
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