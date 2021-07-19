В России предложили ужесточить правила техосмотра

Фото: ТАСС/Christoph Schmidt/cdt fpt

Комитет Совета федерации по экономической политике подготовил план реформирования системы техосмотра транспортных средств. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В отличие от ГИБДД сенаторы выступают за ужесточение правил. В частности, речь идет о сохранении механизма обязательного техосмотра. Кроме того, предлагается обязать водителей возить с собой диагностическую карту – при ее отсутствии последует штраф в размере 500 рублей.

В Совфеде предложили перенести на 1 октября 2021 года поправку о том, что владельцы автомобилей, не имеющие диагностической карты, будут получать штраф в размере 2 тысяч рублей при фиксации нарушения дорожной камерой.

Согласно проекту Совфеда, будет усилена борьба с мошенничеством, а именно с оформлением документов о техосмотре онлайн, без предоставления автомобиля. Операторов, которых проверяет МВД по признакам нарушения, могут отключить от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра.

МВД России ранее выступило с предложением отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей. В качестве альтернативы могут быть введены меры поощрения водителей для их добровольного участия в ТО.

