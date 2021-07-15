В МВД предложили отменить обязательный техосмотр автомобилей физлиц

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
МВД России выступило с инициативой отмены обязательного техосмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Соответствующее предложение ведомство направило правительству РФ, сообщает "МВД Медиа".
В качестве альтернативы обязательному техосмотру в ведомстве считают возможным проработать меры поощрения автовладельцев для его добровольного прохождения. В их числе снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.
В качестве основных причин такого предложения глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников отметил недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифную политику местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.
Ранее Владимир Путин подписал закон, отменяющий требование об обязательном прохождении технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Документ вступит в силу 22 августа текущего года.
Нововведение положительно восприняли ГИБДД, а также автостраховщики, по мнению которых, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром. Они привели в пример ситуацию, когда водитель покупает полис в последний день действия диагностической карты, и тот, несмотря на это, все равно продолжает действовать.
В России отменят обязательный техосмотр для оформления ОСАГО
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