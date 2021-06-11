Российские автошколы переведут на новые программы обучения – СМИ

Умение не сбивать людей – новый навык, которому будут обучать в автошколах. Программу разработают к сентябрю, а к концу года уже опробуют на практике, пишут СМИ.

Президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре объяснила, что сейчас на дорогах рекордное количество скутеров, самокатов и мотоциклов. Поэтому на первое место выходит умение минимизировать риски и быстро принимать решения за рулем. Также она напомнила, что ответственность за сбитого человека всегда ложится на автомобилиста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.