Попова назвала штаммы коронавируса, выявленные в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из более тысячи выявленных вариантов коронавируса в России особое опасение вызывают три. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это "британский", "индийский" и "южноафриканский" из тех, которые выделены у нас", – цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что пока самым массовым из опасных штаммов является "британский" – на него приходится 70% всех случаев.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" оценили вероятность возникновения новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса. По мнению специалистов, этот вариант не способен вызвать новую пандемию.

