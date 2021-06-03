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Общество

16:58

Попова назвала штаммы коронавируса, выявленные в России

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из более тысячи выявленных вариантов коронавируса в России особое опасение вызывают три. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это "британский", "индийский" и "южноафриканский" из тех, которые выделены у нас", – цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что пока самым массовым из опасных штаммов является "британский" – на него приходится 70% всех случаев.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" оценили вероятность возникновения новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса. По мнению специалистов, этот вариант не способен вызвать новую пандемию.

ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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