Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

09:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Во Вьетнаме обнаружили новый вариант коронавируса, который имеет характеристики существующих "британского" и "индийского" штаммов. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на Минздрав страны.
Как заявил глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.
Подчеркивается, что обнаруженный штамм заразнее других, а также легко передается по воздуху, пишет издание.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России пока не выявлены случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.
Он также добавил, что в России зафиксировано не меньше 14 случаев заражения "индийским" штаммом вируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что всего обнаружено три варианта "индийского" штамма коронавируса и только один из них обладает опасными мутациями, однако его в России нет.
В ВОЗ призвали страны готовиться к появлению новых смертельных вирусов
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