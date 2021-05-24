В Роспотребнадзоре не выявили повторных случаев заражения одним штаммом коронавируса

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В России не выявлены случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы – это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено", – пояснил он.

Он также добавил, что в России зафиксировано не меньше 14 случаев заражения "индийским" штаммом вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего обнаружено три варианта "индийского" штамма коронавируса и только один из них обладает опасными мутациями, однако его в России нет.

Кроме того, она добавила, что на данный момент в мире нет штамма, способного значительно повлиять на течение COVID-19.

