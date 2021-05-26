Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

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Исследователи университета Сан-Паулу выявили новый штамм SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Ученые обеспокоены его стремительным распространением по территории Бразилии.

"Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре", – приводит ТАСС слова исследователя Жоао Песоа Араужу Жуниора.

Вирусолог также отметил, что пока неизвестно, является ли новый штамм более опасным и заразным.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России пока не выявлены случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.