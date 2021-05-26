Врач сравнил продолжительность болезни при разных штаммах коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Болезнь при разных штаммах коронавируса длится примерно одинаково, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева.
"Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов", – подчеркнул специалист.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России пока не выявлены случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса.
Он также добавил, что в России зафиксировано не меньше 14 случаев заражения "индийским" штаммом вируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что всего обнаружено три варианта "индийского" штамма коронавируса и только один из них обладает опасными мутациями, однако его в России нет. Кроме того, она добавила, что на данный момент в мире нет штамма, способного значительно повлиять на течение COVID-19.
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