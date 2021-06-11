Автошколы к концу 2021 года могут перейти на новые программы обучения

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К концу текущего года российские автошкола перейдут на новые программы обучения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Отмечается, что соответствующее поручение Минпросвещения, МВД и Минтрансу дал вице-премьер Марат Хуснуллин. У школ, которые не справятся с новыми программами, предлагается отзывать лицензию.

По новой программе кандидатов в водители будут обучать принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе, объяснила президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре. В свою очередь президент Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов заявил, что новая программа приведет к двукратному сокращению автошкол в России. Речь идет о недобросовестных автошколах, которые торгуют сертификатами и ничему не учат, пояснил он.

"Но этого никто не заметит. У таких автошкол нет площадок, зданий и штатных инструкторов. Вместо положенных по закону двух месяцев они учат студентов всего один", – сказал Ачкасов.

По мнению координатора общества "Синие ведерки" Петра Шкуматова, к росту спроса на недобросовестные автошколы привела действующая программа обучения, поскольку она перегружена теорией, что отталкивает будущих водителей.

В середине мая автошколы выступили против дополнительных проверок со стороны ГИБДД.