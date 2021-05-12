Автошколы выступили против дополнительных проверок со стороны ГИБДД

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Ряд экспертов рабочей группы "Безопасность дорожного движения" выступили против новых поправок к законам "О полиции" и "О безопасности дорожного движения", подразумевающих усиленный контроль за автошколами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Они высказали мнение о том, что нововведения приведут к лишнему давлению на школы, дублированию некоторых надзорных функций и к повышению коррупциогенных рисков.

Как отметила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, привлечение полиции к проверкам может повлечь за собой отвлечение сотрудников ГИБДД от своей непосредственной деятельности, что может негативно отразиться на выполнении их обязанностей.

Некоторые из экспертов высказали мнение, что действующих полномочий полиции достаточно для контроля автошкол. Отрицательные отзывы на подготовленные МВД поправки направили также автошколы из Калининграда и Сургута.

На сегодняшний день сотрудники ГИБДД проверяют автошколы лишь один раз – при получении организацией лицензии на образовательную деятельность. После этого все надзорные функции выполняет Рособрнадзор.

В апреле 2021 года МВД предложило внести в законодательство поправки, позволяющие регулярно проверять соответствующие учреждения на соответствие выданной лицензии.

Такие меры связаны с тем, что многие недобросовестные автошколы покупают оборудование, а потом, получив лицензию, избавляются от него.

Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Новый регламент проведения испытания вступил в силу с 1 апреля.

Главным изменением стало исключение из экзамена "площадки". Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.