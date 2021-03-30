Ученики автошкол смогут использовать машины ГИБДД во время практического экзамена на права

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
С 1 апреля ученики автошкол смогут использовать автомобили Госавтоинспекции во время практического экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает ТАСС.
"Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза", – уточнил руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.
Ранее стало известно, что в России новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами вступят в силу с 1 апреля. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не будут демонстрировать водительские навыки на закрытых площадках.
Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей будут проверять исключительно в условиях реального дорожного движения.
Штрафные баллы также будут выставляться по новым правилам.
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