Эксперты рассказали, как выгодно продать автомобиль

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Водителям, которые хотят продать свой автомобиль, следует задуматься об этом весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов сервиса "СберАвто".

"Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", – отмечают эксперты.

Специалисты подчеркнули, что родная краска – аргумент в пользу покупки автомобиля для потенциальных покупателей. Если на машине есть царапины или другие повреждения, лучше заранее их изолировать. Большое количество фото и документы об обслуживании автомобиля также повышают лояльность покупателей, отметили эксперты.

Помимо этого, водителям рекомендуют в самом начале подумать о допустимости снижения первоначальной цены на машину. Расширение географии продажи также поможет скорее найти покупателя, подчеркнули специалисты.

Однако многих владельцев останавливает риск столкнуться с мошенниками и сложность доставки автомобиля в другой регион. Тем не менее эксперты отмечают, что расширить географию продажи авто полезно, если в своем регионе не получается найти покупателя или выгодно оформить сделку.

"Часто автовладельцы не спешат продавать свое авто юридическим лицам, поскольку не все понимают процедуру продажи или боятся, что за автомобиль будет предложена низкая цена. На самом деле процесс не сильно отличается от обычной сделки между физическими лицами. Более того, сделки с юридическим лицом зачастую безопаснее, а на поиски организации-покупателя уйдет меньше времени", – рассказали в "СберАвто".

Ранее эксперты рассказали, машину какого цвета проще всего продать. Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев отметил, что самый популярный цвет авто в России – белый. Такой машиной заинтересуется большее количество потенциальных покупателей.