Специалисты определили пять непростительных ошибок автомобилистов

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Автомобилистам рассказали о пяти непростительных ошибках, которые они допускают при обслуживании машин после зимнего периода. Об этом сообщил портал "Автовзгляд".

Водителям рекомендуют проверить клеммы на аккумуляторной батарее и зачистить их мелкой наждачкой при необходимости. Из-за противогололедных реагентов они могут сильно окислиться за зиму. Это может потенциально привести к проблемам при заряде аккумулятора и пуске двигателя.

С генератором может возникнуть схожая ситуация. Это устройство расположено еще ближе к земле, поэтому оно испытывает большее воздействие внешней среды.

Также после зимы авторы материала советуют обязательно проверить уровень хладагента в кондиционере, недостаточное количество которого может привести к поломке компрессора климатической системы.

Кроме того, из-за слякоти, царящей на зимних дорогах, грязная водяная взвесь может попасть в воздушный фильтр, поэтому его состояние также нужно проверить. Обратить внимание следует и на радиатор охлаждения мотора.

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