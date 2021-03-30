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Транспорт

10:15

Специалисты определили пять непростительных ошибок автомобилистов

транспорт авто

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Автомобилистам рассказали о пяти непростительных ошибках, которые они допускают при обслуживании машин после зимнего периода. Об этом сообщил портал "Автовзгляд".

Водителям рекомендуют проверить клеммы на аккумуляторной батарее и зачистить их мелкой наждачкой при необходимости. Из-за противогололедных реагентов они могут сильно окислиться за зиму. Это может потенциально привести к проблемам при заряде аккумулятора и пуске двигателя.

С генератором может возникнуть схожая ситуация. Это устройство расположено еще ближе к земле, поэтому оно испытывает большее воздействие внешней среды.

Также после зимы авторы материала советуют обязательно проверить уровень хладагента в кондиционере, недостаточное количество которого может привести к поломке компрессора климатической системы.

Кроме того, из-за слякоти, царящей на зимних дорогах, грязная водяная взвесь может попасть в воздушный фильтр, поэтому его состояние также нужно проверить. Обратить внимание следует и на радиатор охлаждения мотора.

Ранее эксперты рассказали, как выгодно продать автомобиль. По их мнению, следует задуматься об этом весной.

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