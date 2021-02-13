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Транспорт

06:44

Эксперты рассказали про ажиотаж на рынке авто с пробегом в России

транспорт авто

Фото: depositphotos/geniuslady

Спрос на автомобили с пробегом в России в 2020 году побил рекорд за последние пять лет. В октябре за месяц своих владельце сменили 588 тысяч машин, сообщает Autonews.

Такая же ситуация наблюдается в начале нового года. Все хорошие предложения сразу же раскупаются, а цены сильно растут даже на неликвидные машины, отметили специалисты.

Катализаторами стали курс рубля, дефицит новых автомобилей у дилеров и рост цен на них. В итоге часть покупателей перешла на вторичный рынок и спровоцировала ажиотаж.

По словам представителя сервиса "Авто.ру" Валентины Ананьевой, владельцы, которые планировали заменить автомобиль, откладывают покупку до лучших времен и не продают старые машины.

"А те, кто твердо решил купить машину, но не может позволить себе новую, обращают внимание на вторичный рынок", – объяснила эксперт.

Она добавила, что только за январь 2021 года средняя цена на б/у автомобиля в России выросла на шесть процентов.

Ранее участники рынка предупредили, что цены на квартиры в новостройках в России к лету этого года могут подняться на семь процентов. Подорожание связано со стоимостью стройматериалов.

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