Россиян предупредили о росте цен на новостройки на 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России цены на квартиры в новостройках к лету этого года могут подняться еще на 7%. Подорожание связано с ценами на стройматериалы, сообщает газета "Известия".

Как отмечают участники рынка, девелоперы уже пересматривают прайс-листы. Доля стройматериалов в себестоимости квадратного метра составляет 30–40%. В прошлом году они уже подорожали на 50%.

Директор ассоциации НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный рассказал, что правительство намерено утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на автомобили и спецтехнику.

"3 февраля 2021 года завершилась оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проектов. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику – в 2–4 раза", – рассказал Ковшевный.

Как уточняется, изменения затронут спецтехнику для переработки металла. Речь идет об экскаваторах, экскаваторах-погрузчиках, бульдозерах и другой технике.

Президент Национального объединения строителей ("НОСтрой") Антон Глушков пояснил, что металл является ключевой составляющей строительных конструкций, оборудования и инженерных сетей. Поэтому его подорожание повлияет на стоимость строительства.

Ранее Владимир Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Госсовета. Он подчеркнул, что правительственная программа по субсидированию процентных ставок по ипотеке до 6,5% работает, однако в случае роста цен на жилье усилия властей, направленные на обеспечение жильем россиян, могут существенно пострадать.