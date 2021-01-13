Россиянам сообщили, когда выгоднее купить жилье в 2021 году

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Управляющий партнер риелторской сети "Миэль" Ирина Пешич сообщила, что приобретать жилье стоит в первом квартале текущего года. В это время на рынке должно произойти замедление роста цен из-за насыщения спроса, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила, что в первые рабочие дни наступившего года происходит выход большого количества предложений на вторичный рынок.

"В январе на рынок выходят те собственники, кто не решался продавать ранее. И хотя их цены могут быть немного завышены, в процессе продажи они будут корректироваться", – рассказала Пешич.

Она также добавила, что небольшое снижение цен на жилье ожидается в начале мая. При этом самое сильное удорожание квартир случится осенью и в декабре.

Глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков призвал не ждать больших скидок на новостройки. Усиливать спрос будет продленная до июля программа льготной ипотеки.

Как заявил руководитель аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов, с каждым годом сезонность российского рынка недвижимости проявляется все меньше. Равномерному распределению способствуют скидки на рынке новостроек, уверен эксперт.

"В этом году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями", – сказал Попов.

Он пояснил, что на рынок недвижимости может повлиять макроэкономика, политика или развитие пандемии.

Ранее эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году. По мнению специалистов, многое зависит от действий по ключевой ставке.

27 октября 2020 года кабмин продлил программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.